العطية: السعودية والإمارات خططتا لغزو قطر

قال وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية إن السعودية والإمارات خططتا لغزو قطر.

وأضاف قائلا: "إنهما (السعودية والإمارات) جربتا أمورا شتى، من إثارة القبائل إلى استخدام المساجد ضد قطر ثم محاولة الحصول على بعض الدمى للإطاحة بقادة قطر".

وذكر العطية في حوار مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه في بداية الأزمة كان لدى السعودية والإمارات نية لغزو قطر، لكنه أكد أن قطر أحبطت تلك النية.

وقال العطية إن السعودية والإمارات استخدمتا عبد الله بن علي آل ثاني في مخططهما ضد قطر، وحين فشلت خطتهما اختطفوه ثم حاولوا التخلص منه بعدما حاول الانتحار. وأضاف أنهم وجدا بديلا له للقيام بهذا الدور.

وتحدث العطية عن مباحثاته مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس في إطار الحوار الإستراتيجي القطري الأمريكي الذي جرى في الولايات المتحدة مؤخرا، وقال إن الجانبين اتفقا على الارتقاء بالتعاون العسكري إلى مستوى جديد، وتوسيع قاعدة العديد العسكرية في قطر.

وتواجه قطر حصارا من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو/حزيران 2017 حين قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة واتهمتها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته قطر مرارا.