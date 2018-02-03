الحركة المدنية "تستشعر عميق القلق" من تحذير السيسي للمعارضة

أعربت الحركة المدنية الديمقراطية المصرية عن قلقها من تصريحات للرئيس المصري تضمنت تحذيرا شديد اللهجة إلى كل من يتطلع إلى تحدي حكمه.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم أحزابا وشخصيات معارضة في مصر، الجمعة إنها تشعر "بعميق القلق" من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي تضمنت تحذيرا شديد اللهجة إلى كل من يتطلع إلى تحدي حكمه.

ووجّه السيسي تحذيره يوم الأربعاء بعد يوم من دعوة الحركة المدنية الديمقراطية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقررة على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس / آذار.

وقال السيسي "احذروا، الكلام اللي اتعمل من سبع.. تمن سنين مش هيتكرر تاني في مصر" في إشارة إلى ثورة يناير التي اندلعت عام 2011 وأطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك وأعقبتها سنوات من الاضطراب السياسي والاقتصادي.

وقالت الحركة المعارضة، التي تضم ثمانية أحزاب و150 سياسيا وناشطا، في بيانها الجمعة "إن الأحزاب والشخصيات المؤتلفة في الحركة المدنية الديمقراطية… تستشعر عميق القلق من بعض ما قد تحمله هذه التصريحات من دلالات وإشارات".

وأضافت "إذا كان المقصود من التصريح بأن ما حدث منذ سبع سنوات لن يتكرر هو ثورة ٢٥ يناير (2011) التي مجدتها ديباجة الدستور ومنها يستمد النظام القائم شرعيته، فإن هذه الثورة تمثل واحدة من أكثر صفحات التاريخ المصري إشراقا رغم ما يقوم به البعض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية من تشويهها ورغم إيداع شبابها في السجون.

وأضاف البيان "التفسير الوحيد الذي يمكن أن نقبله لهذا التصريح هو أن الممارسات الفاسدة واللا ديمقراطية والمستبدة لنظام مبارك التي أدت إلى اندلاع الثورة لن تتكرر".

ودعت الحركة المدنية الديمقراطية الشعب المصري في بيان صدر يوم الثلاثاء إلى مقاطعة الانتخابات، وقالت إن السلطات قامت بممارسات "لإخلاء الساحة قسريا" للسيسي.

واتهمت الحركة الدولة بغلق المجال العام وانتهاك الدستور وعدم احترام الحقوق والحريات والانحياز للسيسي في الانتخابات وتسخير الإعلام لتشويه المنافسين.

وتضم الحركة المدنية، التي تشكلت في ديسمبر/كانون الأول، ثمانية أحزاب هي الدستور والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي وتيار الكرامة ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي والإصلاح والتنمية والعيش والحرية (تحت التأسيس).

وكان خالد علي وأنور السادات يعتزمان الترشح للانتخابات الرئاسية لكنهما تراجعا عن ذلك مستشهدين بعراقيل وضعت في طريق حملتيهما وباستخدام الإعلام لتشويههما وترهيب مؤيديهما.

وتراجع أيضا الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء وقائد القوات الجوية الأسبق عن خوض الانتخابات في خضم انتقادات واسعة له في وسائل الإعلام، قائلا إنه رأى أنه لن يكون "الشخص الأمثل" لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة.

واحتجزت السلطات الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق بعد إعلان نيته الترشح ووجهت له عدة تهم من بينها التزوير والترشح دون الحصول على إذن من القوات المسلحة التي لا يزال على قوتها بصفته ضابطا مُستدعى. وينفي معاونوه ارتكابه أي مخالفات.

وتعرض جنينة وهو أحد قادة حملته لاعتداء من ثلاثة أشخاص خارج منزله يوم السبت الماضي مما أسفر عن إصابته بجروح.

وترفض السلطات المصرية الاتهامات الموجهة لها وتدافع عن سلامة ونزاهة العملية الانتخابية. ودعت المواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات والاختيار بحرية.