شاهد: الصقيع يغطي ألمانيا ويجمّد بحيرة في هامبورغ

عانت ألمانيا من واحدة من أبرد لياليها، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر في مساحات كبيرة من البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الألماني، الثلاثاء، إنه سجل درجات حرارة أقل من 30.4 مئوية تحت الصفر فوق أعلى قمم جبال ألمانيا، تسوغشبيتسه، طوال الليل.

وتسبب هطول الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة في بعض العراقيل لحركة المرور في مدينة هامبورغ.

وأظهرت لقطات جوية من طائرة غير مأهولة بحيرة ألستر وقد تجمد جزء كبير من سطحها.

ويعاني معظم أوربا حاليًا من انخفاض شديد في درجات الحرارة بسبب عاصفة من الطقس شديد البرودة قادمة من الشمال الشرقي.

من جهتها، أعلنت المستشارية الألمانية إلغاء عرض لحرس الشرف العسكري كان مخططًا له الأربعاء في برلين لدى وصول رئيس غانا نانا أكوفو أدو، بسبب "الطقس."

ويتوقع استمرار الطقس البارد معظم الأسبوع.