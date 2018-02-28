البث الحي
سياسة

شاهد: الصقيع يغطي ألمانيا ويجمّد بحيرة في هامبورغ

28/2/2018

عانت ألمانيا من واحدة من أبرد لياليها، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر في مساحات كبيرة من البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية الألماني، الثلاثاء، إنه سجل درجات حرارة أقل من 30.4 مئوية تحت الصفر فوق أعلى قمم جبال ألمانيا، تسوغشبيتسه، طوال الليل.

وتسبب هطول الثلوج ودرجات الحرارة المتجمدة في بعض العراقيل لحركة المرور في مدينة هامبورغ.

وأظهرت لقطات جوية من طائرة غير مأهولة بحيرة ألستر وقد تجمد جزء كبير من سطحها.

ويعاني معظم أوربا حاليًا من انخفاض شديد في درجات الحرارة بسبب عاصفة من الطقس شديد البرودة قادمة من الشمال الشرقي.

من جهتها، أعلنت المستشارية الألمانية إلغاء عرض لحرس الشرف العسكري كان مخططًا له الأربعاء في برلين لدى وصول رئيس غانا نانا أكوفو أدو، بسبب "الطقس."

ويتوقع استمرار الطقس البارد معظم الأسبوع.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد قتلهم مدنيين في أفغانستان.. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا(فيديو)

الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)