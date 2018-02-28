ثلاث حاصلات على جائزة نوبل يحذرن زعيمة ميانماربشأن الروهينغيا

حثت ثلاث فائزات بجائزة نوبل للسلام زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي وجيش البلاد اليوم الأربعاء على إنهاء "الإبادة الجماعية" لمسلمي الروهينغيا الآن وإلا فسوف يواجهون محاكمات.

وجمعت الأمم المتحدة ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أدلة على انتهاكات واسعة النطاق يمارسها جيش ميانمار ضد الروهينغيا وأغلبهم لا يتمتعون بالمواطنة، منها القتل والحرق مما دفع نحو 700 ألف للفرار إلى بنغلادش المجاورة ووصفت الحملة بأنها عملية تطهير عرقي.

وقالت الناشطة اليمنية توكل كرمان في مؤتمر صحفي في دكا بعد أن زارت مخيمات لاجئين في كوكس بازار في أقصى جنوب بنغلاديش "يتعين عليها (سو تشي) التوقف عن التغاضي عن اضطهاد الروهينغيا وإلا فإنها ستكون متواطئة في الجرائم".

وأضافت كرمان التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2011 " عليها أن تفيق وإلا ستواجه المحاكمة".

وحصلت سو تشي هي الأخرى على جائزة نوبل للسلام عام 1991 ومنذ وصولها إلى السلطة عام 2016، لم تدن الانتهاكات ضد الروهينغيا والتي بدأت يوم 25 أغسطس آب بعد أن هاجم مسلحون مواقع للشرطة والجيش.

وقالت مايريد ماغواير الناشطة من أيرلندا الشمالية إنها سمعت روايات نساء تعرضن للاغتصاب مرارا وعائلات قُتلت وقصصا عن أطفال ألقوا وسط النيران وأغرقوا في الأنهار.

وأضافت ماغواير التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 1976 "التعذيب والاغتصاب والقتل الذي يمارس ضد أي فرد من أفراد أسرتنا الإنسانية يجب أن يواجه كما في حالة الإبادة الجماعية للروهينغيا".

وقالت "هذه إبادة جماعية ولا يمكننا التزام الصمت. الصمت تواطؤ".

وقالت المحامية الإيرانية شيرين عبادي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 2003 "انقضى الوقت دون تدخل المجتمع الدولي وسط تشريد أكثر من مليون شخص وتعرض أعداد لا تحصى للقتل أو الاختفاء واستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كأسلحة حرب".

ودعت الحائزات الثلاث على جائزة نوبل إلى مثول المسؤولين عن ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت كرمان ردا على أسئلة إن الثلاث يعتزمن زيارة ميانمار ووجهن العديد من الرسائل لسو تشي لكنها لم ترد.