وزير الخارجية التركي: سنلاحق صالح مسلم أينما ذهب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو (الثلاثاء) إن بلاده ستلاحق الزعيم الكردي السوري المطلوب لأنقرة صالح مسلم "أينما ذهب"، وذلك بعد أن أفرجت محكمة في جمهورية التشيك عنه.

بدوره قال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة، بكر بوزداغ، إن قرار إخلاء سبيل مسلم في جمهورية التشيك "دعم واضح جداً للإرهاب".

وأضاف بوزداغ في تصريحات صحفية عقب إطلاق سراح مسلم (الثلاثاء): "مثل هذه القرارات ليست مفاجئة لنا؛ لأن الجميع يعلم نظرة دول الاتحاد الأوربي لتركيا وطريقة تعاملها مع الأنشطة الإرهابية التي تستهدف بلادنا".

وتساءل قائلا: عندما يكون ضحايا الإرهاب مواطنين أتراك أو مسلمين ألا يعد قاتلوهم منظمات إرهابية؟ هل يشترط لاعتبار منظمة ما إرهابية أن تستهدف مواطني دول الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة؟"

وأخلت محكمة تشيكية في العاصمة براغ، في وقت سابق الثلاثاء، سبيل صالح مسلم الرئيس السابق، لتنظيم "ب ي د"، الذي تعتبره تركيا الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية، بعد ثلاثة أيام من توقيفه.

وأوقفت السلطات التشيكية مسلم، المطلوب من قِبل السلطات التركية، يوم الأحد، بموجب نشرة دولية حمراء.

وكانت الداخلية التركية قد أدرجت اسم مسلم في لائحة الإرهابيين المطلوبين بالنشرة الحمراء، وأعلنت عن مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية (أكثر من مليون دولار) لمن يساهم في إلقاء القبض عليه.