عقرب وديدان يطيحان بمسؤوليْن جامعييْن في مصر

أطاحت وزارة التعليم العالي بمصر، بمسؤولين اثنين عن السكن الطلابي بجامعتين، في واقعتي اكتشاف طلاب "عقرب" و"ديدان" بوجبات تصرف لهم، مؤخرًا.

والثلاثاء الماضي اكتشفت طالبات بالسكن الطلابي بجامعة أسيوط عقرباً في طبق فول ضمن وجبة العشاء، التي قدمت لهن، فيما قال طلاب بجامعة المنوفية، الأحد، إنهم عثروا على "ديدان" في وجباتهم.

ووفق بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، مساء الإثنين، أحالت الجامعتان الواقعتين إلى التحقيق للتأكد من صحتهما وملابستهما، مع تطبيق الجزاء القانوني المناسب في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير.

وأسفر التحقيق في الواقعتين عن استبعاد مديري إدارة المدينتين الجامعيتين، بجانب تطبيق خصم مالي من راتبيهما، وفق البيان نفسه.

وتقدم المدن الجامعية، التي يقطنها الطلاب والطالبات المغتربين، في مختلف أنحاء البلاد، السكن بالإضافة إلى 3 وجبات يومية تحت إشراف إدارة الجامعة، وبين الحين والآخر يشكو الطلاب من سوء الخدمة، فيما تؤكد السلطات أنها تعمل على معالجة أي خطأ.

وتعتبر وجبة الفول، إحدى الوجبات الرئيسية لغالبية المصريين، كونها مصدرًا رئيسيًا للبروتين زهيد الثمن بما يتناسب مع شرائح دخول قطاعات واسعة من السكان.