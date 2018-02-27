شاهد: مطاردة عنيفة لسارق سيارة تنتهي به بين أسنان كلب

انتهت مطاردة مثيرة على طريقة هوليوود، لشخص سرق سيارة امرأة بطريقة لم تكن تخطر له، بأن أصبح لقمة سائغة لكلب بوليسي رفض ترك الرجل حتى وهو ملقى على الأرض.

وأظهرت لقطات فيديو، رجلا يطيح بامرأة خارج سيارتها ويستخدمها للهروب من الشرطة وهو يقود السيارة بطريقة جنونية في مقاطعة أورانج في كاليفورنيا يوم الإثنين، قبل أن يوقفه كلب بوليسي، لم يستطع منه فكاكا.

وكان شخص قد، فاجأ امرأة بإخراجها عن السيارة، وقفز داخلها وقادها بطريقة جنونية وسط الشوارع المكتظة بالسيارات وفي اتجاه معاكس في بعض التقاطعات.

وكاد المتهم أن يدهس صاحبة السيارة وشخصا آخر حاول مساعدتها أثناء محاولته أخذ السيارة، والخروج بها إلى الطريق العام.

وقاد المتهم السيارة وسط زحمة مرورية كبيرة، أربكت أصحاب السيارات، محاولا فيها تجنب الأسوأ، وانتهت بأن ترجل المتهم من السيارة و حاول الفرار سيرا على أقدامه.

وأتاح خروج الرجل من السيارة المسروقة، الفرصة للشرطة لملاحقته، بمعية أحد الكلاب البوليسية الذي اتقضّ على السارق وتشبّث بذراعه ولم يتركها إلا بعد محاولات مستميتة من الشرطة والتي أفلحت أخيرا في تخليصه من بين أنياب الكلب.

وهرعت فرق الطوارئ إلى مكان اعتقال الرجل، بعد دقائق من توقيفه بواسطة الكلب واعتقاله من قبل الشرطة.