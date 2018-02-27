شاهد: طائرات النظام السوري تقصف الغوطة الشرقية رغم الهدنة الروسية

قصفت طائرات النظام السوري منطقة الغوطة الشرقية فيما اتهمت دمشق مقاتلي المعارضة بقصف مسار آمن للخروج من المنطقة على الرغم من الدعوة الروسية لوقف إطلاق النار.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن شهود عيان أن طائرات حربية وطائرات هليكوبتر ما زالت تشن الضربات على الرغم من الهدنة الروسية، لكن مصدرا عسكريا سوريا نفى ذلك.

وأظهرت لقطات طائرات حربية وهي تحلق فوق مناطق من الغوطة الشرقية، قبل أن تظهر سحب كبيرة من الدخان تنبعث من مبانٍ تعرضت للقصف الجوي.

وقالت الأمم المتحدة إن القتال المستمر يجعل من المستحيل إدخال المساعدات أو إنقاذ الجرحى.

وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: "وردت إلينا تقارير تفيد باستمرار القتال في الغوطة الشرقية… من الواضح أن الوضع على الأرض في حالة لا تسمح بدخول القوافل أو خروج حالات الإجلاء الطبي".

وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة خمس ساعات يوميا لإتاحة ما وصفته موسكو بممر إنساني لإجلاء الجرحى والسماح للمدنيين بالفرار من الجيب المحاصر. وقال الجيش الروسي إنه سيضمن سلامة أي مدني يرغب في الخروج.

وقتل المئات في القصف الجوي الذي بدأه النظام السوري منذ عشرة أيام في الغوطة الشرقية.