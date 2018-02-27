شاهد: صور ولقاءات حصرية مع مهجّرين من رفح

حصلت الجزيرة مباشر على صور ولقاءات حصرية تجسد معاناة المهجّرين من قرى بمدينة رفح نتيجة للعمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وعبّر بعض الأهالي عن حزنهم الشديد بسبب إجبارهم على ترك ديارهم التي عاشوا فيها سنوات عمرهم.

وأقرّ بعض الأهالي بأن الحكومة المصرية قدمت لهم تعويضات عن أراضيهم ومنازلهم التي اضطروا لمغادرتها، لكن بعضهم قالوا إنها تعويضات غير كافية، بينما قال آخرون إنه لا يوجد شيء يعوض الأراضي التي عاشوا فيها طوال عمرهم وكانت مصدر رزقهم طوال عقود.

وعبر الأهالي عن أملهم في أن يعودوا يوما إلى أراضيهم التي تم تهجيرهم منها.