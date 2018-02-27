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سياسة

شاهد: تضامن إسلامي مع كنيسة القيامة ضد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي

27/2/2018

وصل رجال دين مسلمون إلى كنيسة القيامة في القدس (الثلاثاء) للتعبيرعن التضامن مع الكنيسة بعد أن قرر رؤساؤها إغلاق أبوابها احتجاجا على سياسة ضريبية جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي.

وتسعى سلطات الاحتلال إلى تشريع قانون مقترح لمصادرة الأراضي في هجوم غير مسبوق على المسيحيين في الأرض المقدسة.

ووجد الزوار المسيحيون أنفسهم خارج الكنيسة (الثلاثاء) غير قادرين على الدخول، ما اضطرهم إلى الصلاة خارج الكنيسة، بينما بكى مسيحيون جاؤوا من خارج الأراضي المقدسة لزيارة الكنيسة، بسبب عدم تمكنهم من دخولها.

وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن (الأحد) الماضي إن الكنيسة ستظل مغلقة حتى إشعار آخر.

وعلق رئيس بلدية القدس (الثلاثاء) خطة ضريبية دفعت إلى إغلاق كنيسة القيامة.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لجنة ستتفاوض مع ممثلين عن الكنائس في القدس لمحاولة حل النزاع بشأن خطط لفرض ضرائب على الممتلكات التجارية للكنائس ومصير تشريع مقترح عارضته دور العبادة المسيحية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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