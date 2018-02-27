شاهد: إلغاء رحلة جوية بعد مقتل رجلين سقطا من طائرة

سقط رجلان من طائرة لدى إقلاعها في الإكوادور، كانت متجهة في رحلة إلى نيويورك، الإثنين بحسب صحيفة (إل يونيفرسو).

وقد تم إلغاء رحلة جوية من مدينة جواياكيل الإكوادورية إلى نيويورك يوم الإثنين عندما لقي رجلان حتفهما إثر سقوطهما من الطائرة على المدرج، وفقا لما ذكرته صحيفة (إل يونيفرسو).

ويعتقد بأن الرجلين كانا يسافران خلسة وسقطا من عجلات الطائرة التابعة لشركة ( لاتام إكوادور) أثناء إقلاعها.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الحادث قيد التحقيق وأنه تم إغلاق المطار مؤقتا، ولم يتسن الكشف عن هوية القتيلين على الفور.

وكان مطار غواياكيل الساحلى قد اغلق لمدة 90 دقيقة بينما تم إجلاء الجثتين من المدرج.

ولم تكشف الشرطة عن هوية الشخصين ، وقالت إنهما ربما أصيبا بالإغماء أو قذفا من على الطائرة بعد الإقلاع.

وواصلت الطائرة التي تديرها شركة لاتام رحلتها، على الرغم من أن السلطات قالت إنه قد يطلب من الطائرة العودة إلى الإكوادور للمساعدة في التحقيق.

وأعرب مانويل فان أوردت المدير التنفيذي لشركة لاتام إكوادور للطيران عن شديد الأسف بسبب الحادث الذي وقع في مطار جواياكيل وأعرب عن تعاطفه مع الضحيتين.

وقال "نعمل مع السلطات ونأمل أن يتم تحديد سبب الحادث".