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سياسة

شاهد: إطلاق اسم معارض روسي على شارع السفارة الروسية بواشنطن

27/2/2018

أعادت سلطات العاصمة الأمريكية واشنطن تسمية الشارع الذي تقع فيه السفارة الروسية باسم المعارض الروسي بوريس نيمتسوف الذي قُتل أمام الكرملين عام 2015.

وصوت مجلس العاصمة الأمريكية في شهر يناير/ كانون الثاني بالموافقة على إعادة تسمية الشارع.

وحضر حفل إعادة التسمية عدد من نواب الكونغرس الأمريكي والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية ماركو روبيو وعدد من النشطاء الروس.

وقتل نيمتسوف بعد إطلاق النار عليه بينما كان يمشي على جسر بالقرب من الكرملين، وكان يعمل وقتها على تقرير يناقش دور روسيا في الصراع في أوكرانيا.

ويصف مراقبون نيمتسوف بأنه كان من أكبر معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر : رويترز
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