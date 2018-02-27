شاهد: أول وفد رسمي سعودي يزور لبنان منذ أزمة استقالة الحريري

وصل إلى بيروت أول مسؤول سعودي رفيع المستوى يزور لبنان منذ أزمة استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التي أعلنها من الرياض في نوفمبر/تشرين أول الماضي.

والتقى المبعوث السعودي نزار العلولا (الإثنين) بالرئيس اللبناني ميشال عون، كما التقى برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

وقال مكتب الحريري إن المبعوث السعودي وجه دعوة له لزيارة السعودية. وقال الحريري في بيان إنه سيزور المملكة "في أسرع وقت ممكن" ووصف المحادثات مع نزار العلولا بأنها "ممتازة".

وكانت استقالة الحريري من العاصمة السعودية الرياض قد أثارت أزمة إقليمية وداخلية في لبنان وسط أنباء بأنه تعرض لضغوط في المملكة كي يعلن استقالته.

لكن الحريري عاد إلى بلاده بعد أكثر من أسبوعين حيث أعلن سحب استقالته، واستمراره في منصبه.