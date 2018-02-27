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سياسة

سرقة فيلا عائلة المتحدث الرئاسي بمصر

السفير بسام راضي, متحدث الرئاسة المصرية
السفير بسام راضي, متحدث الرئاسة المصرية
27/2/2018

ضبطت الشرطة المصرية، الإثنين، 3 متهمين بسرقة منزل عائلة المتحدث الرئاسي بالبلاد، في محافظة الدقهلية (شمال)، بعد ساعات من الواقعة، وفق إعلام محلي.

وذكرت بوابة أخبار اليوم الإلكترونية (حكومية) أن "أمن محافظة الدقهلية تلقى إخطارًا أمنيًا، بورود بلاغ من حسام الدين راضي، شقيق السفير بسام راضي متحدث رئاسة الجمهورية، باكتشافه سرقة الفيلا التي يمتلكها بالمحافظة".

وأوضح شقيق متحدث الرئاسة في بلاغه، أن "الفيلا التي تعرّضت للسرقة تعتبر فيلا العائلة، حيث كان يمتلكها والده عصام الدين راضي، وزير الري الأسبق".

وأشارت الصحيفة إلى أن "التحريات الأمنية توصلت إلى قيام 3 أشخاص بتكوين تشكيل عصابي قاموا بارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم بعد الواقعة ساعات قليلة"، دون تفاصيل إضافية.

المصدر : الأناضول
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