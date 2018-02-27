ترمب: كنت سأواجه مسلح فلوريدا داخل المدرسة بيدي العاريتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه وغيره من السياسيين كانوا سيقدمون أداء أفضل من الشرطة التي فشلت على ما يبدو في مواجهة المسلح الذي قتل 17 شخصا داخل مدرسة بولاية فلوريدا.

وفى اجتماع يوم الإثنين بالبيت الأبيض مع عشرات الحكام من جميع أنحاء البلاد انتقد ترمب الأداء "المثير للاشمئزاز" لرجل شرطة تم تعيينه لحراسة المدرسة، حيث لم يتمكن من دخول المبنى الذي وقعت فيه معظم المذبحة، ورجال شرطة آخرين تعاملوا ببطء شديد بعد وصولهم إلى مكان الحادث.

وقال ترمب "أنتم لا تعرفون إلى أن يتم اختباركم، ولكن أعتقد – أعتقد حقا-أنني كنت سأدخل حتى لو لم يكن لدي سلاح.. وأعتقد أن معظم الناس في هذه الغرفة كانوا سيفعلون هذا أيضا، لأنني أعرف معظمكم".

وأضاف أن الشرطة التي تتعرض لانتقادات الآن "لا تستحق وسام شرف" وكان أدائها "بصراحة مثير للاشمئزاز".

وخلال الاجتماع، رفض حكام الولايات اقتراح ترمب بتسليح المعلمين.

وأدى حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 فبراير/شباط إلى تنشيط حركة شبابية تواجه اللوبي الأمريكي القوي المؤيد للحق في حيازة الأسلحة والذي يرتبط به الرئيس اليميني ترمب بشكل وثيق.