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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: كنت سأواجه مسلح فلوريدا داخل المدرسة بيدي العاريتين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
26/2/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه وغيره من السياسيين كانوا سيقدمون أداء أفضل من الشرطة التي فشلت على ما يبدو في مواجهة المسلح الذي قتل 17 شخصا داخل مدرسة بولاية فلوريدا.

وفى اجتماع يوم الإثنين بالبيت الأبيض مع عشرات الحكام من جميع أنحاء البلاد انتقد ترمب الأداء "المثير للاشمئزاز" لرجل شرطة تم تعيينه لحراسة المدرسة، حيث لم يتمكن من دخول المبنى الذي وقعت فيه معظم المذبحة، ورجال شرطة آخرين تعاملوا ببطء شديد بعد وصولهم إلى مكان الحادث.

وقال ترمب "أنتم لا تعرفون إلى أن يتم اختباركم، ولكن أعتقد – أعتقد حقا-أنني كنت سأدخل حتى لو لم يكن لدي سلاح.. وأعتقد أن معظم الناس في هذه الغرفة كانوا سيفعلون هذا أيضا، لأنني أعرف معظمكم".

وأضاف أن الشرطة التي تتعرض لانتقادات الآن "لا تستحق وسام شرف" وكان أدائها "بصراحة مثير للاشمئزاز".

وخلال الاجتماع، رفض حكام الولايات اقتراح ترمب بتسليح المعلمين.

وأدى حادث إطلاق النار الذي وقع في 14 فبراير/شباط إلى تنشيط حركة شبابية تواجه اللوبي الأمريكي القوي المؤيد للحق في حيازة الأسلحة والذي يرتبط به الرئيس اليميني ترمب بشكل وثيق.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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