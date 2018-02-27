بلدية القدس تعلق خطة ضريبية أفضت إلى إغلاق كنيسة القيامة

قال متحدث إسرائيلي (الثلاثاء) إن حكومته قررت تجميد فرض ضرائب على ممتلكات كنسية في مدينة القدس.

وأوضح ايمانويل نخشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، في تصريح صحفي مكتوب: "اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية القدس نير بركات على تشكيل فريق مهني برئاسة الوزير تسحيا هنغبي بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة، لصياغة حل لمسألة الضرائب البلدية على الممتلكات المملوكة للكنيسة التي ليست بيوت العبادة".

وأضاف "يتم تعليق جميع الإجراءات".

وكان رؤساء الكنائس في القدس أعلنوا (الأحد) إغلاق كنيسة القيامة في القدس حتى إشعار آخر احتجاجا على فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية في المدينة المحتلة.