البث الحي
سياسة

السودان يشكو مصر في مجلس الأمن

السودان يجدّد شكواه بشأن مثلث حلايب في مجلس الأمن
السودان يجدّد شكواه بشأن مثلث حلايب في مجلس الأمن
27/2/2018

تقدم السودان عبر بعثته في الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي يتهم فيها الحكومة المصرية بالمضي قدما في خططها الهادفة للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها.

وشددت الحكومة السودانية في شكواها بمجلس الأمن على أن حلايب أرض سودانية وأن المواطنين السودانيين فيها يتعرضون لانتهاكات كالاعتقال والتهجير القسري.

ويجدد السودان سنويا شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي.

وتشهد العلاقات السودانية المصرية توترا ومشاحنات في وسائل الإعلام، على بسبب قضايا خلافية، أهمها النزاع على المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

وبشكل غير مسبوق اتخذت مصر نهاية العام الماضي إجراءات تمثلت في إعلان التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني وخطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين.

في المقابل، أعلن السودان عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية، كما استدعى سفيره في القاهرة للتشاور.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد قتلهم مدنيين في أفغانستان.. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا(فيديو)

الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)

شاهد: باللكمات وأحشاء الخنازير.. مشادة حامية داخل برلمان

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)