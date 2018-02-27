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سياسة|السعودية

إعفاء رئيس هيئة الأركان السعودية من مهامه

السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
السعودية بلد عملاق ويأتي في المركز الثاني عشر من الدول الأكبر في العالم
26/2/2018

أحالت السلطات السعودية مساء الاثنين قائد الأركان في الجيش الفريق أول عبد الرحمن البنيان إلى التقاعد، وعينت الفريق فياض الرويلي مكانه، وفق وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس) أن مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر سلسلة قرارات تضمنت كذلك إحالة عدد من كبار الضباط إلى التقاعد.

وأكد أمر ملكي "إنهاء خدمة" البنيان بإحالته إلى التقاعد. وتعيين فياض الرويلي رئيسا لهيئة الأركان العامة بعد ترقيته إلى رتبة فريق أول ركن.

كما أشار إلى "إنهاء خدمة" الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي بإحالته إلى التقاعد، و"إعفاء" الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود قائد القوات البرية من منصبه، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

ولم يصدر أي توضيح رسمي للتغييرات إلا أنها تأتي في ظل النزاع الدامي مع المتمردين الحوثيين في اليمن والذي يقترب من نهاية عامه الثالث.

ويقاتل تحالف تقوده السعودية الحوثيين منذ عام 2015 دعما لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي يعترف بها المجتمع الدولي.

وتصف الأمم المتحدة النزاع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

المصدر : مواقع فرنسية
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