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سياسة

شاهد: مسيحيون يصلّون ويبكون أمام أبواب كنيسة القيامة المغلقة

26/2/2018

عبر العديد من المسيحيين والحجاج الراغبين في الصلاة بكنيسة القيامة بالقدس المحتلة عن حزنهم بسبب عدم تمكنهم من الصلاة في الكنيسة بعد إغلاقها احتجاجا على مشروع قانون إسرائيلي.

وبكت سائحة قادمة من الفلبين حزنا بعدما وجدت أبواب الكنيسة موصدة، وقالت إنها عادت إلى القدس خصيصا كي تقوم بزيارة الكنيسة.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان زعماء كنائس مسيحية إغلاق كنيسة القيامة بالقدس المحتلة (الأحد) احتجاجا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالضرائب والأراضي والتي تؤثر على ممتلكات الكنيسة.

وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستغلق حتى إشعار آخر.

واتهم الزعماء في بيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة" في إطار سياستها الجديدة للضرائب وقانون مقترح لتخصيص الأراضي.

وجاء إغلاق الكنيسة ردا على تحركات في الكنيست لسن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنائس منذ العام 2010.

وقالت الكنائس إن هذه الخطوة تأتي أيضا ردا على مساعي بلدية الاحتلال في القدس جباية ضرائب "أرنونا" من الكنائس المسيحية.

وهذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يتم فيها إغلاق كنيسة القيامة منذ احتلال القدس عام 1967، وكان الإغلاق الأول عام 1990.

المصدر : وكالات
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