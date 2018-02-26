شاهد| غوتيريش: ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة في سوريا إلى تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في عموم البلاد.

وشدد غوتيريش، في افتتاح الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، على أن "قرارات مجلس الأمن يكون لها معنى فقط إذا طبقت بشكل فعلي، ولهذا السبب أتوقع أن يطبق القرار فورا" لكي "يمكن إيصال المساعدات والخدمات فورا ولكي نتمكن من تخفيف معاناة الشعب السوري".

وقال غوتيريش إن وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مستعدة لتوصيل المساعدات الضرورية وإجلاء المصابين بجروح خطيرة من منطقة الغوطة الشرقية التي تخضع لسيطرة مقاتلي المعارضة وتقع خارج دمشق ويعيش فيها 400 ألف شخص تحت الحصار.

وأضاف غوتيريش "ليس بوسع الغوطة الشرقية الانتظار. حان الوقت لوقف هذا الجحيم على الأرض".

وتستمر الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان لأربعة أسابيع.

واعتمد مجلس الأمن قرارا طلب فيه وقفا فوريا لإطلاق النار في سوريا. ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات "كل الاطراف بوقف الأعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوما متتالية على الأقل في سوريا".

وتتعرض الغوطة الشرقية منذ أكثر من أسبوع لغارات وقصف مدفعي متواصل من النظام السوري.