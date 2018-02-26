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سياسة|تركيا

تركيا تطلب تسلم صالح مسلم من التشيك

القيادي الكردي السوري صالح مسلم
القيادي الكردي السوري صالح مسلم
26/2/2018

قالت وزارة العدل التركية إن أنقرة بدأت جهودا مع الجمهورية التشيكية لترحيل القيادي الكردي السوري صالح مُسْلِم إليها.

وأعلنت وكالة "الأناضول" التركية أن وحدة الإنتربول في التشيك أوقفت مسلم في العاصمة براغ مساء السبت استناداً إلى طلب ومذكرة توقيف صادرة عن السلطات التركية.

ووجهت محكمة تركية إلى مسلم، 67عاما، اتهاما "بانتهاك وحدة الدولة" والقتل العمد وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة ونقل مواد خطرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يأمل بأن تقوم جمهورية التشيك بتسليم مسلم لتركيا. وأضاف أن تركيا ليست لديها مشكلة مع الشعب الكردي ولكن مع "الإرهابيين".

وسيمثل مسلم أمام إحدى المحاكم التشيكية المعنية لتقرر ما إن كان سيُحبس أم لا.

وشارك صالح مسلم في تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي عام 2003 وتولى قيادته عام 2010. وانضم إلى هيئة التنسيق الوطني المعروفة بمعارضة الداخل.

وشارك في تأسيس وحدات حماية الشعب الكردية التي سيطرت على المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن هجمات مسلحة في جنوب شرق تركيا وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية انفصالية، لكن الجماعتين تقولان إنهما مستقلتان.

المصدر : الجزيرة + وكالات
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