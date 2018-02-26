إقالة وزيرة ثرية في اليونان لتلقيها بدل سكن

أقيلت وزيرة الدولة لشؤون العمل في اليونان الاثنين بعدما تبين أنها تتلقى بدل سكن ألف يورو شهريا منذ نحو سنتين، مع أنها ميسورة الحال.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس اليساري الراديكالي أن الأخير "قبل استقالة" الوزيرة رانيا أنتونوبولوس بعد ساعات فقط على إعلانها استعدادها لرد 23 ألف يورو تلقتها كبدل سكن خلال العامين الماضيين.

واكتفى المكتب بتوجيه "شكر" إلى الوزيرة على عملها في الوزارة.

وأنتونوبولوس جامعية في إجازة من "ليفي ايكونوميك انستيتوت" في كلية بارد في ولاية نيويورك منذ التحاقها بالحكومة في كانون الثاني/يناير 2015 وهي لا تملك منزلا في أثينا. وأوضحت أن كل ما فعلته هو الاستفادة من قانون يعطي بدل سكن إلى النواب والوزراء.

وقالت في بيان "لم أرد أبدا إهانة الشعب اليوناني" في إشارة إلى الوضع الاقتصادي السيء.

وأعلنت الوزيرة أنها "تتفهم استهجان الرأي العام" كونها تلقت بدل السكن مع أنها ميسورة الحال، حيث كانت أعلنت عام 2015 لدى دخولها الحكومة أنها تملك أسهما بقيمة 340 ألف دولار وأن دخلها السنوي 70 ألف يورو.

أما زوجها ديمتريس بابا ديميتريو وزير الاقتصاد منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 فكان أعلن عام 2015 أنه يملك 2.7 مليون دولار وأن دخله السنوي يتجاوز450 ألف دولار.

وحتى مساء الاثنين لم يكن أدلى بأي تعليق على ملابسات استقالة زوجته ويبدو أنه غير قلق حيال هذه المسألة.

من جهتها، أعلنت الحكومة الإلغاء الفوري لبدل السكن للوزراء غير النواب مثل أنتونوبولوس.

ونقل التلفزيون الرسمي عن تسيبراس قوله لأنتونوبولوس إن قرارها طلب تعويض لم يكن "لائقا".

كما ندد المتحدث باسم الحكومة ديمتريس تزاناكوبولوس أمام البرلمان بـ"إساءة استخدام" من قبل وزير الدولة لمادة في القانون تجيز بدل السكن.