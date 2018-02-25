محكمة عراقية تقضي بإعدام 16 امرأة تركية بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة

قال متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى اليوم (الأحد) إن محكمة عراقية قضت بإعدام 16 امرأة تركية شنقا بعد إدانتهن بالانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية.

ويجري العراق محاكمات لمئات الأجنبيات اللائي اعتقلتهن القوات العراقية مع مئات من أطفالهن منذ أغسطس/آب بعد انهيار معاقل تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت الأحكام "بعد أن ثبت للمحكمة انتماءهن إلى تنظيم داعش الإرهابي واعترافهن أيضا بالزواج من عناصر داعش وتقديم المساعدة اللوجستية لأفراد التنظيم ومساعدتهم في القيام بعمليات إرهابية".

وقال القاضي لرويترز إن "جميع الأحكام الصادرة قابلة للاستئناف أمام محكمة التمييز".

وحارب آلاف من الأجانب في صفوف "تنظيم الدولة" في العراق وسوريا منذ عام 2014 على الأقل. وجاءت أجنبيات كثيرات أو تم نقلهن من الخارج للانضمام إلى مقاتلي التنظيم.

واستسلمت أكثر من 1300 امرأة وطفل لقوات البشمركة الكردية في أغسطس آب بعد أن طردت القوات الحكومية التنظيم من مدينة تلعفر بشمال العراق. وقال مسؤولو إغاثة إن أعدادهن زادت بعد ذلك إلى نحو 1700 مع استسلام أو اعتقال عدد أكبر من الأجانب خلال عمليات القضاء على المسلحين.

وحُكم على امرأة تركية أخرى بالإعدام الأسبوع الماضي كما حُكم على عشر أخريات من جنسيات مختلفة بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهن كلهن بالانتماء لتنظيم الدولة.

وحُكم على امرأة ألمانية بالإعدام في الشهر الماضي لإدانتها بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية، وعلى مقاتل روسي بالإعدام في العراق العام الماضي للانضمام للتنظيم.

وقالت وزارة الخارجية يوم الخميس إن العراق سلم لروسيا أربع نساء و27 طفلا يشتبه في صلتهم بالتنظيم. وأضافت أنه تم "خداعهم" للانضمام للتنظيم.