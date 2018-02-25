حماس تستنكر "تحريض" الجبير على الحركة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استمرار ما وصفته بتحريض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على الحركة ودأبه على وصفها بالتطرف.

وقالت الحركة في بيان (السبت) إن وصف الوزير السعودي لحماس "بالمتطرفة" يمثل "تضليلاً للرأي العام وتشويهاً لمقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة".

وأضافت حماس أن تصريحات الجبير "من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله".

وأوضح البيان أن موقف الجبير من الحركة "لا يعكس مزاج الشعب السعودي ولا يتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها".

ودعت حركة حماس الحكومة السعودية إلى "وقف هذه التصريحات المسيئة للمملكة ولمواقفها المساندة لقضايا شعبنا العادلة، وضرورة وضع حد لهذا التحريض غير المبرر والمخالف للتوجهات العربية والإسلامية والدولية في التعامل مع الحركة".

وكانت تصريحات الجبير قد جاءت خلال كلمة له أمام البرلمان الأوربي، اتهم خلالها قطر بدعم جماعات متطرفة، معتبرا حركة حماس من ضمن هذه الحركات المتطرفة.