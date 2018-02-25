البث الحي
سياسة

حصيلة 6 أشهر من مأساة الروهينغيا: 700 ألف لاجئ ونحو 7 آلاف قتيل

حراس أمن من ميانمار يحتجزون عددا من مسلمي الروهينغيا - أرشيفية
حراس أمن من ميانمار يحتجزون عددا من مسلمي الروهينغيا - أرشيفية
25/2/2018

يوافق اليوم الأحد ذكرى مرور 6 أشهر على بدء أزمة اللاجئين الروهينغيا، التي تعد الأسوأ منذ حرب فيتنام.

وفرّ نحو 700 ألف من مسلمي الروهينغيا من الحملة العنيفة التي قادها جيش دولة ميانمار، ذات الغالبية البوذية، منذ 25 أغسطس/آب الماضي.

ويعيش اللاجئون حاليا في مخيمات ببنغلاديش المجاورة.

ووجهت الأمم المتحدة ومنظمات دولية اتهامات لقوات الأمن والجيش في ميانمار بارتكاب فظائع تظهير عرقي ضد مسلمي الروهينغيا، بما في ذلك جرائم قتل واغتصاب وحرق متعمد.

يعيش معظم اللاجئين في مخيم كوتوبالونغ جنوبي بنغلاديش، والمكون من منازل مصنوعة من أغطية بلاستيكية، ويأتي معظم طعامهم من منظمات إغاثية.

تعد الوظائف في المخيم قليلة، ولا يجد اللاجئون كثيرا من الأنشطة للقيام بها.

تتحدث حليمة بيغوم، وهي مزارعة تمتلك متجرا صغيرا في المخيم، عن حياتها في ميانمار قبل بدء العنف.

تقول إن عائلتها كانت تمتلك منزلا وتزرع أرضا تجلب لها الكثير من الخضروات والفاكهة، قبل أن يتم تهجيرهم.

وأضافت "يشكل المخيم مصدر عزاء لنا على الأقل. فباستطاعة اللاجئين أن يناموا أخيرا دون خوف. في ميانمار، لم نكن نستطيع النوم ليلا من الخوف. كان جنود الجيش في ميانمار يقتادونا خلال الليل لضربنا وحرق منازلنا وقتل أطفالنا ببنادقهم".

قدرت منظمة أطباء بلا حدود الإغاثية أن ما لا يقل عن 6700 من الروهينغيا قتلوا في ميانمار خلال الشهر الأول من العنف، وكان بينهم 730 طفلا دون سن الخامسة.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من سياسة

بعد كورونا.. فيروس جديد يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد قتلهم مدنيين في أفغانستان.. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا(فيديو)

الجنرال أنجوس كامبل قائد الجيش الأسترالي(رويترز)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)