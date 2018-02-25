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سياسة

البابا فرنسيس: سوريا الحبيبة تموت شهيدة

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
25/2/2018

قال البابا فرنسيس (الأحد) إن سوريا "تموت شهيدة" تحت وطأة هجمات مستمرة تقتل المدنيين في الغوطة الشرقية ودعا إلى نهاية فورية للعنف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف بابا الفاتيكان في عظته الأسبوعية أمام عشرات الآلاف في ساحة القديس بطرس "كل هذا غير إنساني".

وتأتي تصريحات البابا بعد ساعات من قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بهدنة لمدة 30 يوما في عموم سوريا للسماح بدخول المساعدات والإجلاء الطبي.

وأضاف "فكري مشغول كثيرا هذه الأيام بسوريا الحبيبة التي تموت شهيدة" مضيفا أن آلاف المدنيين سقطوا ضحايا العنف الذي لم يسلم منه حتى المستشفيات.

وطلب البابا من مستمعيه أداء صلاة جماعية في صمت.

ودعا البابا إلى وقف العنف على الفور حتى يتسنى إدخال الغذاء والدواء ويستطيع المرضى والمصابون المغادرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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