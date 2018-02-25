إغلاق كنيسة القيامة بالقدس احتجاجا على سياسة إسرائيل بشأن تخصيص الأراضي

أعلن زعماء كنائس مسيحية إغلاق كنيسة القيامة بالقدس المحتلة (الأحد) احتجاجا على سياسة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالضرائب والأراضي والتي تؤثر على ممتلكات الكنيسة.

وقال زعماء كنائس الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس والأرمن إن الكنيسة ستغلق حتى إشعار آخر.

واتهم الزعماء في بيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي "بهجوم ممنهج لم يسبق له مثيل على المسيحيين في الأرض المقدسة" في إطار سياستها الجديدة للضرائب وقانون مقترح لتخصيص الأراضي.

وجاء إغلاق الكنيسة ردا على تحركات في الكنيست لسن قانون يسمح لسلطات الاحتلال بمصادرة أراض باعتها الكنائس منذ العام 2010.

كما يأتي ردا على مساعي بلدية الاحتلال في القدس جباية ضرائب "أرنونا" من الكنائس المسيحية.

وهذه هي المرة الثانية في التاريخ التي يتم فيها إغلاق كنيسة القيامة منذ احتلال القدس عام 1967، وكان الإغلاق الأول عام 1990.