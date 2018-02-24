البث الحي
سياسة|فرنسا

%12 من الفرنسيات تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل

24/2/2018

كشفت دراسة حديثة أن 12% من النساء بفرنسا، تعرضن للاغتصاب مرة واحدة على الأقل في حياتهن.

الدراسة التي نشرها أمس موقع إذاعة "فرانس إنفو" (حكومية)، أكدت أن 43% من الفرنسيات تعرضن للاستغلال الجنسي الجسدي، و50% تعرضن لشتائم لفظية جنسية، و58% تعرضن لسلوك جنسي غير لائق، مرة واحدة على الأقل.

وأشارت أن غالبية هؤلاء النسوة تعرضن للاغتصاب أو الاعتداء أو التحرش من قبل أشخاص معروفين لهن، وأن عددًا محدودًا منهن تقدم ببلاغ شكوى إلى السلطات في هذا الإطار.

 وأضافت أن 70% من الضحايا لم يكشفن عما تعرضن له لأي شخص آخر.

ولفت "ميشيل ديبوت"، المختص النفسي في مؤسسة "جان جوريس" (غير حكومية)، أن نتائج الدراسة تثبت عدم واقعية قناعة شريحة واسعة من الفرنسيين بانخفاض معدلات الاغتصاب والتحرش، مؤكدًا، بحسب الإذاعة، أنها تشهد ازديادًا.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)