مجلس الأمن يرجئ التصويت على وقف إطلاق نار في سوريا إلى السبت

قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على مشروع قرار ينص على وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما إلى السبت لإفساح المجال أمام المزيد من المفاوضات.

وأعلن سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ بعد حوالي ست ساعات من المفاوضات غير المثمرة أن المجلس سيصوت على هذا الأمر اليوم السبت.

وقال سكوغ: "أشعر بالإحباط الشديد لعدم تمكننا من تبني قرار للتخفيف من معاناة الشعب السوري.. سنعمل الليلة (مساء الجمعة) وسنعود بالتأكيد غدا (السبت)".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قد حملت روسيا المسؤولية عن التأخير وقالت إنه أمر "لا يصدق" أن تعطل التصويت على وقف لإطلاق النار يسمح بتقديم مساعدات إنسانية في سوريا.

وتساءلت هالي "كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا قبل أن يوافق مجلس الأمن على إجراء هذا التصويت؟" وحثت على إجراء التصويت مساء الجمعة مؤكدة أن "الشعب السوري لا يمكنه الانتظار".

وتجري مشاورات حول مشروع القرار المتعلق بالهدنة منذ 9 فبراير/شباط، مع شن غارات وحملة قصف جوي كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.