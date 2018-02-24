شاهد: 18 قتيلا في انفجار سيارتين ملغومتين في مقديشو

قال مسؤولون إن 18 شخصا قتلوا في انفجار سيارتين ملغومتين في العاصمة الصومالية مقديشو أمس (الجمعة).

وذلك في هجوم أعلنت حركة الشباب المناوئة للحكومة مسؤوليتها عنه، وأضافوا أن قوات الأمن قتلت خمسة مهاجمين.

وقالت الشرطة وخدمة الإسعاف إن إطلاق نار وقع قرب مقر الرئيس وقت الانفجارين.

وقالت الشرطة إن السيارة الملغومة الأولى انفجرت بعدما اخترق مهاجمون، يعتقد أنهم من حركة الشباب، نقطة تفتيش قرب مقر الرئيس بإطلاق النار على أفراد الأمن الذين يحرسونها. ووقع الانفجار الثاني في سيارة ملغومة متوقفة أمام فندق بعيدا عن القصر.

وقال الميجر عمر عبد الله "ترجل المسلحون عندما اقتربوا من القصر، انفجرت السيارة الملغومة الأولى التي قادها انتحاري خارج القصر حيث كان يوجد عدد كبير من جنود الجيش بالشارع المجاور للقصر".

وقالت حركة الشباب إنها قتلت 15 جنديا في هجوم أمس. ولم يتسن التحقق من ذلك.

وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث العسكري باسم الحركة إنه تم تنفيذ عمليتين استخدمت فيهما سيارتان ملغومتان قرب القصر الرئاسي وقاعدة لقوات الأمن الوطني".

وقال وزير الأمن محمد أبو بكر إن قوات الأمن سحقت مهاجمي حركة الشباب وقتلت خمسة منهم.