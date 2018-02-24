شاهد: ترمب يلجأ لأغنية "الثعبان" في خطاب ضد الهجرة

لجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى قراءة كلمات أغنية، أمام كبار المسؤولين المحافظين المجتمعين في واشنطن- تتحدث عن ثعبان لدغ امرأة بعد أن آوته في بيتها- لإدانة الهجرة.

وخلال المؤتمر السنوي للمحافظين الأمريكيين، أخرج ترمب ورقة من جيبه وتلا كلمات أغنية "الثعبان" لآل نلسون، والتي تروى قصة امرأة تعالج ثعبانا ضعيفا لكنه يقوم بعد ذلك بلدغها غدرا، وقال ترمب "كنت تعرفين جيدا إننى ثعبان قبل أن تأتى بي إلى بيتك".

وأضاف ترمب في كلمته أمام مؤتمر العمل السياسي للمحافظين "فكروا بهذا الشكل في الهجرة" وقال "هذا ما نفعله ببلدنا، نسمح للناس وسيكون هناك الكثير من الناس، بالدخول، الأمر لن يؤدى سوى إلى الأسوأ ".

وفى خطابه الذي استمر ساعة، عاد ترمب إلى مرسوم "داكا" الذى أصدره الرئيس السابق باراك أوباما لمنع إبعاد عدد كبير من المهاجرين الذين وصلوا في سن الطفولة إلى الولايات المتحدة، وهو يقترح حلا لهؤلاء المهاجرين الذين يدافع أعضاء الكونغرس الديمقراطيون عنهم مقابل تمويل جدار مثير للجدل وعد ببنائه على الحدود مع المكسيك.

وقال ترمب إن "الديمقراطيين لا يتجاوبون إطلاقا، إنهم لا يريدون أن يفعلوا أي شىء حول داكا"، مؤكدا أن "أى أمة قوية يجب أن تكون حدودها صلبة.

وخلال حملة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2016، استخدم ترمب نفس كلمات هذه الأغنية خلال مهرجان خطابي.