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سياسة

سيارة تصطدم بحاجز أمني قرب البيت الأبيض

23/2/2018

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن سيارة صدمت حاجزا أمنيا قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وقال الجهاز في تغريدات على تويتر إن السيارة لم تخترق مجمع البيت الأبيض، مضيفا أنه احتجز قائدة السيارة على الفور وأن الحادث لم يتسبب في إصابة أي من أفراد الأمن.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع المحيطة بالمنطقة. وأظهرت لقطات انتشار أعداد كبيرة من أفراد وسيارات الشرطة حول المجمع الرئاسي وعمليات تفتيش لسيارات باستخدام كلاب الشرطة. ونقل مراسل لمحطة محلية عن شاهد عيان إنه شاهد أفرادا من الشرطة وهي يجذبون سيدة من داخل إحدى السيارات.

ووقع الحادث فيما كان رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم ترنبول ما زال داخل البيت الأبيض وبعد وقت قصير من اجتماعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

المصدر : رويترز
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