فيديو: استقالة الضابط المكلف بتأمين مدرسة فلوريدا

استقال ضابط الشرطة المسلح الذي كان مكلفا بتأمين مدرسة شهدت هجوما في فلوريدا بدلا من إيقافه عن العمل، وذلك بعدما أظهر تحقيق داخلي أنه لم يدخل الموقع لمواجهة المسلح.

وبقي الضابط المسلح المعين لحماية حرم مدرسة ثانوية في فلوريدا خلال إطلاق نار قاتل الأسبوع الماضي خارج المبنى خلال الهجوم وفشل في إطلاق النار، وفقا لما ذكره شريف المقاطعة مساء الخميس.

ونتيجة لذلك، استقال سكوت بيترسون، الذي كان يعمل ضابط حماية في مدرسة مارجوري ستونيمان دوغلاس الثانوية فى باركلاند، وفقا لما ذكره، سكوت إزرايل قائد شرطة منطقة بروارد، والذي أوقف الضابط عن العمل في وقت سابق، ولم يوضح ما إذا كان بيترسون سيواجه اتهامات جنائية.

وقال سكوت إزرايل قائد شرطة منطقة بروارد، إن الضابط سكوت بيترسون الذي كان في الخدمة وقت الهجوم، كان هو ضابط إنفاذ القانون الوحيد الموجود في مدرسة "مارغوري ستونمان دوغلاس" الثانوية حين فتح المهاجم النار يوم 14 من فبراير/ شباط.

ورصدت الكاميرات تحركات بيترسون وقت الهجوم الذي يعد ثاني أسوأ هجوم في تاريخ المدارس الأمريكية، وقُتل فيه 17 طالبا في ولاية فلوريدا الأمريكية وأطلق فيه المهاجم نيران بندقية نصف آلية من طراز إيه.آر-15.

وقال إزرائيل "ما رأيته هو وصول ضابط إلى الجانب الغربي من المبنى 12 واتخاذه موقعا وعدم دخوله المكان على الإطلاق" مشيرا إلى مبنى في المدرسة قالت السلطات إن الجانب الأكبر من الهجوم وقع فيه.

وأضاف إزرايل للصحفيين إن إطلاق النار استمر 6 دقائق وإن بيترسون وصل إلى المبنى بعد نحو 90 ثانية من انطلاق الرصاصة الأولى ولكنه تباطأ في الخارج أربع دقائق على الأقل.

وسئل عما كان يتعين على الضابط فعله فقال "يدخل ويتعامل مع القاتل.. يقتل القاتل".

ولم يعط بيترسون سببا لعدم دخوله المبنى حسبما قال إزرايل.

وأضاف أنه لن يذيع الفيديو في الوقت الحالي وقد لا يفعل ذلك مطلقا "حسب إجراءات القضاء والقضية الجنائية" ضد المسلح نيكولاس كروز البالغ من العمر 19 عاما والذي كان طالبا سابقا بالمدرسة.

والحادث الذي وقع بمدرسة مارغوري ستونمان دوجلاس الثانوية في باركلاند هو ثاني أكبر هجوم بسلاح ناري من حيث عدد القتلى في مدرسة حكومية بالولايات المتحدة، وباركلاند منطقة تسكنها الطبقة المتوسطة على مسافة 72 كيلومترا شمالي ميامي، ووقع الهجوم قبل قليل من موعد الانصراف.

وعرضت محطات تلفزيونية لقطات لطلبة مذهولين يخرجون من المبنى رافعين أيديهم ويشقون طريقهم عبر رجال شرطة مسلحين بينما وقفت شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف على مسافة قريبة.