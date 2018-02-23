البث الحي
سياسة

شاهد: فيل يقتل طفلا بعد اجتياحه مخيما للروهينغيا في بنغلاديش

23/2/2018

اجتاح فيل هائج مخيما للاجئين الروهينغيا في بنغلاديش وتسبب في مقتل طفل دهسا، وإصابة آخرين، وتدمير عدد كبير من الأكواخ وإثارة الذعر في صفوف اللاجئين.

وأظهرت لقطات الفيل وهو يتجول بين الأكواخ فيما كان عشرات الشخاص يحاولون الفرار من طريقه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفيل اجتاح مخيم "كوتوبالونغ" في مدينة "كوكس بازار" صباحا وقتل طفلا صغيرا دهسا وأصاب 30 شخصا بإصابات خفيفة ودمر نحو 20 كوخا.

وأرسلت السلطات المحلية فريقا مختصا تمكّن من سحب الفيل ببطء إلى الغابة التي قدم منها.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإنه كثيرا ما تهاجم الفيلة اللاجئين والسكان المحليين في هذه المناطق التي هي في الأصل غابات تسكنها الأفيال، وغير مؤهلة للسكن البشري.

وأقام الروهينغيا أكواخا في هذه المناطق عقب وصولهم بنغلاديش هربا من استهدافهم من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية المتطرفة.

ولجأ أكثر من 650 ألفا من الروهينغيا إلى بنغلاديش منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينغيا في أراكان، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين.

المصدر : أسوشيتد برس + الأناضول
المزيد من سياسة

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)

أردوغان: تطوير لقاح تركي ضد كورونا يتقدم سريعا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)