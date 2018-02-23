شاهد: فيل يقتل طفلا بعد اجتياحه مخيما للروهينغيا في بنغلاديش

اجتاح فيل هائج مخيما للاجئين الروهينغيا في بنغلاديش وتسبب في مقتل طفل دهسا، وإصابة آخرين، وتدمير عدد كبير من الأكواخ وإثارة الذعر في صفوف اللاجئين.

وأظهرت لقطات الفيل وهو يتجول بين الأكواخ فيما كان عشرات الشخاص يحاولون الفرار من طريقه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الفيل اجتاح مخيم "كوتوبالونغ" في مدينة "كوكس بازار" صباحا وقتل طفلا صغيرا دهسا وأصاب 30 شخصا بإصابات خفيفة ودمر نحو 20 كوخا.

وأرسلت السلطات المحلية فريقا مختصا تمكّن من سحب الفيل ببطء إلى الغابة التي قدم منها.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فإنه كثيرا ما تهاجم الفيلة اللاجئين والسكان المحليين في هذه المناطق التي هي في الأصل غابات تسكنها الأفيال، وغير مؤهلة للسكن البشري.

وأقام الروهينغيا أكواخا في هذه المناطق عقب وصولهم بنغلاديش هربا من استهدافهم من قبل جيش ميانمار والميليشيات البوذية المتطرفة.

ولجأ أكثر من 650 ألفا من الروهينغيا إلى بنغلاديش منذ شهر أغسطس/ آب الماضي، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبحسب منظمة أطباء بلا حدود، قتل ما لا يقل عن 9 آلاف شخص من الروهينغيا في أراكان، غربي ميانمار، في الفترة الفاصلة بين شهري أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين.