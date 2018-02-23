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سياسة

شاهد: زوجة ترودو وابنته بالحجاب في مسجد بالهند

23/2/2018

قام رئيس وزراء كندا جاستين ترودو، الخميس، بجولة برفقة عائلته في المسجد التاريخي (جامع مسجد) بالعاصمة الهندية، نيودلهي وذلك على هامش زيارته للهند.

وجاءت زيارة ترودو لأكبر مساجد الهند برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة في إطار زيارة رسمية للهند تستغرق أسبوعا.

وتجول رئيس وزراء كندا لمدة نصف ساعة في باحة المسجد، واستمع فيها لشرح من القائمين على هذا المعلم الأثري الإسلامي الكبير.

وعند زيارتهم إلى (جامع مسجد) التاريخي، ارتدت صوفي غريغوار ترودو، زوجة رئيس الوزراء الكندي، وابنته الحجاب الإسلامي، فيما لف كل من ترودو وابنه عصبة على الرأس، وفقا للتقاليد الهندية.

ويبحث رئيس الوزراء الكندي ونظيره الهندي ناريندرا مودي، في ملفات تتعلق بالتعاون السلمي النووي والفضاء والدفاع والطاقة والتعليم.

وقبيل مغادرته إلى الهند، غرد رئيس الحكومة الكندية بأن "زيارته ستكون غنية وحافلة وستركز على خلق مناصب شغل وتعزيز العلاقات الثنائية المتينة التي تربط شعبي البلدين".

المصدر : مواقع فرنسية
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