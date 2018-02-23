تركيا تدين موافقة البرلمان الهولندي على قرار اعتبار أحداث 1915 "إبادة للأرمن"

أدانت الخارجية التركية بشدة تصويت البرلمان الهولندي بالموافقة على اعتبار أحداث عام 1915 المتعلقة بالأرمن "عملية إبادة جماعية".

وقالت الوزارة في بيان مكتوب إن القرار غير ملزم أو صحيح من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية قالت إن ذلك لن يصبح السياسة الرسمية لهولندا.

وصوت البرلمان الهولندي بأغلبية ساحقة لصالح القرار، معلنا أنه سوف يواصل مناقشة " قضية الإبادة الارمينية".

ووعدت الخارجية الهولندية بإرسال ممثل رسمي الى حفل تأبين في يريفان، عاصمة أرمينيا، في شهر أبريل/ نيسان المقبل، ولكن ذلك لا يعد إشارة على اعتراف الحكومة الهولندية بعمليات القتل على إنها إبادة جماعية.

وخلال جلسة البرلمان، شددت القائمة بأعمال وزير الخارجية الهولندي على ضرورة أن تتصرف حكومة بلادها بحكمة في هذه المسألة.

وأضافت: "يمكن للحكومة الهولندية الحديث عن إبادة جماعية، إذا كان هناك قرار ملزم من جانب الأمم المتحدة، أو حكم من محكمة دولية كما هو الحال في مسألة سربرنيتشا".

وأشارت المسؤولة الهولندية إلى الخلاف القائم بين تركيا وأرمينيا، مطالبة البلدين "بالعمل سويا والكشف عما جرى من أجل التصالح".

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على هذه الأحداث وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.

وتقول إن ما حدث كان "تهجيرا احترازيا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، داعية إلى تناول الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.