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سياسة

الخارجية الأمريكية: السفارة الأمريكية تفتح أبوابها في القدس 14 مايو

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
23/2/2018

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة سوف تفتح سفارة جديدة في القدس في مايو/أيار، وذلك بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.

وأضافت في بيان أن مقر السفارة سيكون في المبنى الذي يضم العمليات القنصلية في القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية عام 2019.

من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، "إن قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واختيار ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني تاريخا للقيام بهذه الخطوة يعتبر مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة وإمعانا في تدمير خيار الدولتين، إضافة لاستفزاز مشاعر جميع العرب والمسلمين في اختيار هذا الموعد، الأمر الذي ندينه بأشد العبارات".

وأضاف عريقات في بيان صحفي أن هذا "يؤكد أن الإدارة الأمريكية قد عزلت نفسها عن أي دور كراع لعملية السلام لأنها وبمثل هذه القرارات قد أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل".

ويشغل عريقات أيضا منصب كبير المفاوضين الفلسطينيين في محادثات السلام التي توقفت منذ 2014.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس محمود عباس "هذه خطوة مرفوضة. أي خطوة أحادية الجانب لن تعطي شرعية لأحد بل تعيق أي جهد لخلق حالة سلام في المنطقة".

واعتبر عباس أن جهود السلام بالشرق الأوسط التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت مستحيلة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وقال أبو ردينة إن "الطريق الوحيد للأمن والاستقرار" هو اقتراح عباس الذي أوضحه في خطابه يوم 20 فبراير /شباط أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك والذي دعا فيه إلى عقد مؤتمر دولي لاستئناف عملية السلام المتوقفة بما يشمل "آلية دولية متعددة الأطراف" للإشراف عليها.

وأضاف أن عباس لا يزال في الولايات المتحدة بعد خضوعه لفحوص طبية في بالتيمور أمس. وقال إن الرئيس الفلسطيني سيغادر الولايات المتحدة غدا السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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