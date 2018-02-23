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سياسة

الأمم المتحدة: 40 اتهاما بانتهاكات جنسية ضد موظفينا

المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"
المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"
23/2/2018

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت 40 اتهاما بانتهاك واستغلال جنسي في الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2017 ضد بعثات حفظ السلام ووكالات وصناديق وبرامج تابعة لها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوغاريك" إن هذه القائمة تشمل 15 اتهاما ضد عمليات حفظ السلام و17 ضد وكالات وصناديق وبرامج تابعة للأمم المتحدة وثمانية من الشركاء التنفيذيين.

وأكد دوغاريك، أن أي اتهام يتعلق بموظفي الأمم المتحدة يقوض القيم والمبادئ والتضحية التي يقدمها الذين يخدمون بفخر ومهنية في بعض أخطر المناطق في العالم.

وأوضح أن الاتهامات تشمل 54 ضحية بينها 30 امرأة و16 فتاة بينما لا تعرف أعمار ثماني ضحايا، ووقعت 12 حالة في العام الماضي وسبع حالات في 2016 وثلاث في 2015 أو قبلها بينما لم يعرف تاريخ البقية.

وأضاف أنه جرى تقديم أدلة إثبات في قضيتين بينما لم تقدم أدلة في ثلاث قضايا و لا تزال بقية القضايا قيد التحقيق.

ويعمل أكثر من 95 ألف مدني و90 ألفا من أفراد الجيش والشرطة مع الأمم المتحدة.

وحاولت المنظمة زيادة الشفافية وتعزيز سبل مواجهة مثل هذه الاتهامات خلال الأعوام القليلة الماضية بعد سلسلة من الاتهامات باستغلال وانتهاك جنسي ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة لها.

المصدر : رويترز
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