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سياسة

هجوم بعبوة ناسفة على السفارة الأمريكية بالجبل الأسود

الشرطة تغلق محيط السفارة الأمريكية في بودجوريتشا أمس
الشرطة تغلق محيط السفارة الأمريكية في بودجوريتشا أمس
22/2/2018

قالت حكومة جمهورية الجبل الأسود اليوم الخميس إن مجهولا ألقى عبوة ناسفة على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة بودجوريتشا ثم فجر نفسه.

وأضافت الحكومة في رسالة على حسابها الرسمي على تويتر "انتحر شخص مجهول بتفجير عبوة ناسفة" بعد منتصف الليل بنصف الساعة (1130 بتوقيت جرينتش).

وتابعت "قبل ذلك مباشرة، ألقى ذلك الشخص عبوة ناسفة من التقاطع القريب من المركز الرياضي على مجمع السفارة الأمريكية".

وقالت "كانت العبوة قنبلة يدوية على الأرجح".

وذكر مصور "رويترز" في بودجوريتشا أن سيارة شرطة أغلقت الشارع الذي تقع فيه السفارة وأنه لا توجد أضرار يمكن رؤيتها. 

ونصحت السفارة الرعايا الأمريكيين بالبقاء بعيدا عن الموقع حتى إشعار آخر.

وقالت على موقعها الإلكتروني "تنبه السفارة الأمريكية في بودغوريتشا المواطنين الأمريكيين إلى أن هناك وضعا أمنيا قائما بالسفارة الأمريكية… تجبنوا السفارة حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام في الجبل الأسود أن الهجوم وقع قبل منتصف الليل بدقائق.

وجمهورية الجبل الأسود هي أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، وأصبحت الدولة التاسعة والعشرين التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في مايو/أيار الماضي.

المصدر : رويترز
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