البث الحي
سياسة

مصر تشتري أسلحة من ألمانيا بـ 708 ملايين يورو خلال 2017

جناح شركة "ديهل" الألمانية للصناعات العسكرية بمعرض برلين الدولي للطيران والصناعات الفضائية
جناح شركة "ديهل" الألمانية للصناعات العسكرية بمعرض برلين الدولي للطيران والصناعات الفضائية
22/2/2018

باعت الحكومة الألمانية أسلحة بقيمة نحو 1.3 مليار يورو (1.6مليار دولار) العام الماضي، إلى دول من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

جاء ذلك في معرض رد وزارة الاقتصاد الألمانية على سؤال من النائب  البرلماني أوميد نوري بور، من حزب الخضر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.

وزادت كمية الأسلحة المعتمدة للتصدير بنسبة 9% عن السنة السابقة.  

وذهبت أغلبية الأسلحة إلى مصر (708 ملايين يورو) تلتها السعودية (254 مليون يورو) ودولة الإمارات العربية المتحدة (214 مليون يورو).

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ ثلاث سنوات، بحملة جوية بشكل رئيسي. 

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
المزيد من سياسة

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

وزير الدفاع التركي يطالب أفغانستان بإعادة النظر في اتفاق مع الإمارات

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (رويترز)