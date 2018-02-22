مصر تشتري أسلحة من ألمانيا بـ 708 ملايين يورو خلال 2017

باعت الحكومة الألمانية أسلحة بقيمة نحو 1.3 مليار يورو (1.6مليار دولار) العام الماضي، إلى دول من التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

جاء ذلك في معرض رد وزارة الاقتصاد الألمانية على سؤال من النائب البرلماني أوميد نوري بور، من حزب الخضر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس.

وزادت كمية الأسلحة المعتمدة للتصدير بنسبة 9% عن السنة السابقة.

وذهبت أغلبية الأسلحة إلى مصر (708 ملايين يورو) تلتها السعودية (254 مليون يورو) ودولة الإمارات العربية المتحدة (214 مليون يورو).

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ ثلاث سنوات، بحملة جوية بشكل رئيسي.