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فيديو مأساوي لأب يتشبث بجثة طفله في الغوطة الشرقية

22/2/2018

أظهرت لقطات داخل منطقة بيت سوا بالغوطة الشرقية جثثًا تنقل إلى مشرحة مؤقتة بعدما استهدفها القصف والغارات الجوية للنظام السوري.

وفي تسجيل مصور بثه مركز الغوطة الإعلامي، أمكن رؤية رجل يلتقط ما يبدو أنها جثة طفل ملفوف بغطاء على الجزء الخلفي من شاحنة مليئة بالجثث، وهو يتشبث بها وينهمر في البكاء، فيما يسمع صوت رجل يقول له منتحبًا "الله يصبرك يا أخي.. الله يصبرك يا رب".

ولم تظهر علامات على توقف موجة الغارات الجوية والقصف المدفعي العشوائي على الغوطة الشرقية منذ تكثيف القوات السورية والروسية لهجماتها هناك منذ مساء الأحد الماضي.

وبثت وكالة قاسيون للأنباء تسجيلًا يقال إنه صور الثلاثاء ويظهر عددًا من الجثث وسط حطام مبنى مدمر في المنطقة.

وقتل ما لا يقل عن 260 شخصا في غارات جوية للنظام السوري على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة منذ مساء الأحد.

من جهة أخرى، قال وليد عواطه، طبيب التخدير الذي يعمل في مستشفى ببلدة زملكا، وهي جزء من ضاحية الغوطة الشرقية المحاصرة التي تتعرض للهجوم، إن المستشفى الذي يضم 17 سريرا استقبل 82 مريضا مساء الثلاثاء، ما يتجاوز قدراته المتواضعة.

كما صرح عواطه "اضطررنا إلى منحهم علاجًا عن طريق الوريد وعلاجهم على الأرض".

وأضاف أن المستشفى قصف ببراميل متفجرة الثلاثاء كما تعرض لنيران مدفعية عشوائية.

ولم يصب أحد بسوء جراء قصف المستشفى ولكن مولد كهرباء وصهاريج مياه وعددا من سيارات الإسعاف دمرت.

المصدر : أسوشيتد برس
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