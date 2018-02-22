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سياسة

شاهد: وفد أمريكي يتعرض للرشق بالبيض في الضفة الغربية

22/2/2018

تعرض وفد من منظمة أمريكية (الخميس) للرشق بالبيض، أثناء مغادرته المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

كان وفد منظمة "المجتمع المدني في نيويورك" قد قام بزيارة غير رسمية إلى رام الله للتعرف على وجهة النظر الفلسطينية بشأن الوضع الراهن والتقى مندوبين فلسطينيين.

واحتج عشرات الفلسطينيين لدى خروج الوفد الأمريكي من المركز الفلسطيني، رافعين لافتات تقول "الولايات المتحدة جزء من المشكلة وليس الحل" بينما ردد محتجون هتافات تقول إن الوفد غير مرحب به في فلسطين.

وقالت إحدى المشاركات في الاحتجاج إن وقفتهم تأتي ردا على قرار الرئيس الأمريكي في السادس من ديسمبر/كانون الثاني 2017، اعتبار مدينة القدس الفلسطينية المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وتأججت الاحتجاجات داخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد قرار ترمب، الذي قوبل أيضا برفض دولي واسع.

المصدر : أسوشيتد برس
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