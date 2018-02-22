شاهد: انهيار عقار في القاهرة ومقتل 10 على الأقل

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن فرق الإغاثة تمكنت حتى الآن من استخراج 10 جثث لأشخاص قتلوا في انهيار عقار مؤلف من خمسة طوابق في العاصمة المصرية القاهرة (الخميس).

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدر بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة أن فرق الإنقاذ تكثف جهودها لإنقاذ باقي سكان العقار الواقع في منطقة منشأة ناصر.

ولم تشر الوكالة لعدد المصابين لكنها ذكرت أن هيئة الإسعاف دفعت بالمزيد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولم يعرف على الفور سبب انهيار العقار.

وحوادث انهيار العقارات والمباني السكنية متكررة في مصر، حيث توجد مبان كثيرة آيلة للسقوط وسط تراخ في تطبيق معايير البناء.