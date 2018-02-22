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سياسة|العراق

شاهد: العثور على عشرات الجثث في منزل بالموصل القديمة

22/2/2018

عثر المتطوعون العراقيون، الذين نقلوا الجثث التي انتشرت بمدينة الموصل القديمة بعد معركة الصيف الماضي بين القوات الحكومية ومسلحي تنظيم الدولة، على عشرات الجثث بأحد المنازل، الثلاثاء.

وتحصن المسلحون فى الربع القديم من غرب الموصل فى يوليو/تموز الماضي واشتبكوا في مواجهة وحشية مع القوات العراقية وقوات التحالف التى شهدت دمار الكثير من أبنية المنطقة وسقوط مئات القتلى.

ولا تزال العديد من الجثث في المنطقة.

وقال متطوعون مدنيون إنه تم العثور على عشرات الجثث فى منزل فى منطقة ميدان بجوار نهر دجلة، الثلاثاء.

ويبدو من ملابسهم ولحاهم الطويلة أنهم من مقاتلي تنظيم الدولة.

ولم تتضح طريقة مقتلهم، ويبدو أن بعض الجثث هي لمقاتلين أجانب.

وقد عثر على رسالة باللغة الروسية بجوار إحدى الجثث، القسم الأول يقول "أمي الحبيبة، باسم الله، أحبك كثيرًا وآسف على كل الأشياء السيئة التي تسببت بها لك خلال كل هذه السنوات أنا آسف، والله، أحبك كثيرًا، يا عزيزتي، والله"، ثم تختتم بدعاء.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي إن قوات الأمن العراقية أعدمت عددًا كبيرًا من مقاتلي تنظيم الدولة بعد القبض عليهم أثناء المعركة وبعدها.

المصدر : أسوشيتد برس
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