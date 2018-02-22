رئيس وزراء يهدد بضرب المتظاهرين في منازلهم إذا حرقوا صورته

هدد رئيس الوزراء الكمبودي هون سين بتتبع المتظاهرين حتى منازلهم وضربهم إذا أحرقوا صورته في المظاهرات المحتملة خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا المقررة في أستراليا الشهر المقبل.

وذكرت صحيفة بنوم بنه بوست اليوم الخميس أنه بدا أن رئيس الوزراء، الذي يحكم البلاد لأكثر من 30 عاما، يهدد بمقاطعة القمة أو الاعتراض على أي بيانات مشتركة، إذ قال "إذا لم يكن هناك هون سين، لن يكون هناك آسيان".

وأضافت الصحيفة أن هون سين قال في خطاب أمام عمال ملابس أمس الأربعاء أن أفراد من حركة الإنقاذ الوطنية الكمبودية أوضحوا أن الأمم المتحدة وبعض دول الآسيان وأستراليا سوف يمارسون ضغوطا خلال القمة.

ووصف هون سين حركة الإنقاذ الوطنية الكمبودية، التي أسسها زعيم المعارضة السابق سام رانسي بالمنظمة "الإرهابية".

وكانت دول أجنبية ومنظمات مجتمع مدني والأمم المتحدة قد انتقدت كمبوديا على خلفية حملة القمع الأخيرة ضد المعارضة، التي تضمنت حل حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي، الحزب المعارض الرئيسي في البلاد في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وسجن زعيمه كيم سوخا.

ويتهم سوخا بمحاولة الإطاحة بالحكومة، وهو مانفاه.

وهدد هون سين أمس الأربعاء الذين يعتزمون التظاهر في قمة آسيان في سيدني.

ونقلت صحيفة بنوم بنه بوست" أريد أن أرسل رسالة، لن تحرقوا صورتي. إذا أحرقتم صورتي، سوف أتتبعكم إلى منازلكم وأضربكم في منازلكم".

ومن المقرر أن تعقد قمة آسيا-أستراليا الخاصة يومي 17 و18 مارس/ آذار المقبل.