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سياسة|مصر

حبس الصحفي محاور "جنينة" وإيداعه سجن العقرب

معتز ودنان (يسار) مع جنينة أثناء الحوار الصحفي
معتز ودنان (يسار) مع جنينة أثناء الحوار الصحفي
22/2/2018

قررت السلطات المصرية، الأربعاء، حبس الصحفي المصري معتز ودنان، الذي أثار حواره مع القاضي السابق هشام جنينة، بشأن "وثائق تدين قيادات بالدولة" جدلاً كبيرًا بالبلاد، وفق مصدر قانوني.

وقال عزت غنيم، محامي ودنان، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، أمرت بحبس الأخير 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في اتهامه بـ "الانتماء لجماعة محظورة (لم تسمها) ونشر أخبار كاذبة".  

ونفى ودنان، ودفاعه، صحة تلك الاتهامات، خلال التحقيق معه الذي استمر قرابة نصف ساعة، مساء الأربعاء، وفق غنيم.

وأشار غنيم إلى أنه علم أن ودنان تم إيداعه سجن العقرب، جنوبي القاهرة، دون مزيد من التفاصيل.

والجمعة، ألقى الأمن المصري، القبض على ودنان، بعد أيام من حوار صحفي أجراه لصالح موقع "هاف بوست عربي" مع جنينة.

وتحدث جنينة خلال اللقاء عن امتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات بمصر (لم يسمها).

وإثر تلك التصريحات قررت النيابة العسكرية المصرية، في 13 فبراير/ شباط الجاري، حبس جنينة، 15 يومًا على خلفية تصريحاته التي نفاها لاحقًا كل من سمير نجل عنان ومحاميه ناصر أمين.

ويواجه صحفيون في مصر منذ عام 2013 توقيفات عدة، من جانب الجهات الأمنية على إثر اتهامات تتعلق بالنشاط الصحفي، غير أن السلطات عادة ما تقول إنهم موقوفون أو يحاكمون على ذمة قضايا جنائية، مؤكدة التزامها بحرية الرأي والتعبير.

المصدر : الأناضول
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