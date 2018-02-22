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سياسة|الولايات المتحدة

بعد هجوم فلوريدا الأخير.. ترمب يقترح تسليح المعلمين

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
22/2/2018

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، تسليح المعلمين، مشيرًا إلى أن هذا الأمر "من الممكن أن يكون له تأثيره" في التصدي للهجمات الدامية التي تستهدف المدارس بين الحين والآخر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترمب، خلال استقباله في البيت الأبيض عائلات ضحايا هجوم إطلاق النار الذي شهدته مدرسة ثانوية في فلوريدا قبل أسبوع وأدى بحياة 17 شخصًا بينهم طلاب ومدرسون.

وفي الاجتماع الذي حضره عدد من الطلاب الناجين، قال ترمب إنه يدعم مقترح تسليح بعض المعلمين والعاملين بالمدارس حال حصولهم على تدريبات خاصة بذلك.

وأوضح ترمب أنه يقترح تسليح قسم من الأساتذة بشكل خفي على أن يُجروا تدريبًا خاصًا مسبقًا، مضيفًا أن "الأمر ينطبق على الأساتذة الذين يعرفون التعامل مع الأسلحة".

كما تعهد باتخاذ خطوات لتشديد التحقق من السوابق الإجرامية والوضع العقلي للراغبين في شراء أسلحة.

وعلى خلفية الهجوم المذكور وقع ترمب مرسومًا رئاسيًا يكلف وزير العدل جيف سيشنز بوضع قوانين تحظر استخدام وبيع أجهزة تحول البنادق إلى سلاح رشاش، كالذي نفذ به المهاجم الاعتداء في فلوريدا.

ويوم 14 فبراير/شباط الجاري، هاجم المراهق نيكولاس كروز وهو طالب مفصول من مدرسة ثانوية في فلوريدا، زملاءه القدامى ومعلميه بالمدرسة المذكورة، مستخدمًا بندقية (إيه آر ـ 15)، ما أدى لمقتل 17 شخصًا، وإصابة آخرين.

المصدر : الأناضول
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