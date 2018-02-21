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سياسة|مصر

شاهد: عامل مصري "يغطس" في المجاري لتنظيفها

21/2/2018

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطعا لعامل مصري يقوم بتنظيف المجاري عبر الغطس فيها بشكل تام.

ويظهر الفيديو العامل المصري وهو يستعين بخرطوم للتنفس من خلاله أثناء غطسه في مياه المجاري.

ويقوم العامل بإخراج العديد من كتل القمامة التي تسد المجاري قبل أن يناولها لعمال آخرين يعاونونه خارج فتحة المجاري.

ولم يتضح تاريخ تصوير الفيديو، أو موقع تصويره.

وأبدى كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم مع العامل، بينما انتقد آخرون اللجوء إلى هذه الوسيلة البدائية المضرة بالعامل، وغياب السلطات عن الاهتمام بالخدمات الأساسية للمواطنين مثل خدمات الصرف الصحي وغيرها.

المصدر : الجزيرة مباشر
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