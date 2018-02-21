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سياسة|السودان

شاهد: شكوى من ارتفاع أسعار الأدوية وانعدام بعضها في الخرطوم

21/2/2018

يشكو المواطنون في الخرطوم من ارتفاع كبير في سعر الدواء وانعدام بعضه في الصيدليات، ما فاقم من معاناة المرضى وخاصة بالنسبة للأدوية المنقذة للحياة.

وتشهد الأسعار وخصوصا بالنسبة للأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، ارتفاعا غير مسبوق بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني وضعف القدرة الشرائية، وكذلك انعدام بعض الأدوية، ما أضاف عبئا أكبر على المرضى وأسرهم في عملية بحث مضنية عن الدواء في الصيدليات حول العاصمة المثلثة.

ويقول الصيادلة، إن أسعار الأدوية المستوردة المرتبطة بقيمة الدولار ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف سعرها، وإن ما يصفونه بجنون الأسعار لم يستثن حتى الأدوية المصنعة محليا.

وينبه مختصون إلى أن تحرير أسعار الدواء يشكل خطرا على المرضى، ويقلل من الإنتاج الذي تضرر أساسا جراء تهاوي قيمة الجنيه السوداني.

وكانت الجهات المختصة في وزارة الصحة السودانية أشارت إلى استقرار أسعار الأدوية في الآونة الأخيرة، في حين حملت جمعية حماية المستهلك الحكومة مسؤولية الأزمة لعدم التزامها بتوفير العملة الأجنبية بالسعر الرسمي لمستوردي ومصنعي الأدوية.

وشملت الزيادة الجديدة في الأسعار الأدوية المنقذة للحياة، وعقاقير السكري والضغط وأمراض القلب والشرايين، وسط ندرة واضحة للمعروض من أدوية الأمراض النفسية.

ويستورد السودان سنويا أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، في حين تغطي الصناعة المحلية 40% من الطلب على الأدوية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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