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سياسة

شاهد: أول تعليق من السيسي على اتفاقية الغاز مع إسرائيل

21/2/2018

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة ليست طرفا في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من وقع الاتفاقية.

وأضاف السيسي في كلمته اليوم خلال افتتاح أول مركز لخدمات المستثمرين: "إحنا جبنا جول في صفقة استيراد الغاز من إسرائيل". 

واستطرد في كلمة بثها التلفزيون المصري "أحرزنا هدفا في هذا الموضوع. اليوم مصر بفضل الله حطت رجليها على أنها تصبح المركز الإقليمي للطاقة في المنطقة، وهذا له إيجابيات كبيرة جدا جدا".

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية للحفر قالت أول أمس إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، واصفا الاتفاق بأنه "يوم عيد".

وقال نتنياهو في تسجيل مصور بثه المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإعلام العربي أوفير جندلمان على صفحته الرسمية على فيسبوك أول أمس: "أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو والتي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر".

وأضاف نتنياهو أن "هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين".

المصدر : الجزيرة مباشر
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